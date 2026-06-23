Пропавших в Агджебеди подростков нашли в Баку

Сотрудники полиции установили местонахождение двух подростков, пропавших в Агджабединском районе.



Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, после поступления информации об исчезновении несовершеннолетних и объявления их в розыск были проведены оперативно-разыскные мероприятия.



В результате было установлено, что подростки находятся в Баку. Они были найдены и переданы по назначению соответствующим органам и законным представителям.



По данным МВД, признаков криминального характера в их исчезновении не выявлено.