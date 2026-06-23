https://news.day.az/society/1843588.html Пропавших в Агджебеди подростков нашли в Баку Сотрудники полиции установили местонахождение двух подростков, пропавших в Агджабединском районе. Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, после поступления информации об исчезновении несовершеннолетних и объявления их в розыск были проведены оперативно-разыскные мероприятия.
Сотрудники полиции установили местонахождение двух подростков, пропавших в Агджабединском районе.
Пропавших в Агджебеди подростков нашли в Баку
Сотрудники полиции установили местонахождение двух подростков, пропавших в Агджабединском районе.
Как сообщили Day.Az в региональной группе пресс-службы МВД, после поступления информации об исчезновении несовершеннолетних и объявления их в розыск были проведены оперативно-разыскные мероприятия.
В результате было установлено, что подростки находятся в Баку. Они были найдены и переданы по назначению соответствующим органам и законным представителям.
По данным МВД, признаков криминального характера в их исчезновении не выявлено.
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