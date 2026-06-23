https://news.day.az/society/1843612.html В Баку на одной из улиц частично ограничат движение транспорта В Баку на одном из участков улицы Ахмеда Раджабли, расположенной в Наримановском районе, временно будет частично ограничено движение транспортных средств. Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
В Баку на одной из улиц частично ограничат движение транспорта
В Баку на одном из участков улицы Ахмеда Раджабли, расположенной в Наримановском районе, временно будет частично ограничено движение транспортных средств.
Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).
Согласно информации Агенства, в связи с проведением ремонтных работ движение на участке улицы Ахмеда Раджабли между улицами Альберта Агарунова и Фатали хана Хойского будет частично ограничено с 23:00 23 июня до 23:00 25 июня.
В AAYDA также попросили водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.
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