В Баку на одной из улиц частично ограничат движение транспорта

В Баку на одном из участков улицы Ахмеда Раджабли, расположенной в Наримановском районе, временно будет частично ограничено движение транспортных средств.

Об этом сообщили Day.Az в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA).

Согласно информации Агенства, в связи с проведением ремонтных работ движение на участке улицы Ахмеда Раджабли между улицами Альберта Агарунова и Фатали хана Хойского будет частично ограничено с 23:00 23 июня до 23:00 25 июня.

В AAYDA также попросили водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения.