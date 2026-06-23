https://news.day.az/officialchronicle/1843608.html На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Туркменистана - ВИДЕО На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Day.Az представляет публикацию:
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Туркменистана - ВИДЕО
На страницах Президента Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры встречи главы государства с Президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым.
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