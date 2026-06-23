Книга рекордов Гиннесса зафиксировала четыре новых достижения Месси

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси по ходу победного матча с Австрией (2:0) во втором круге группового этапа чемпионата мира побил сразу четыре рекорда турнира.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İdman.Biz, об этом сообщили представители Книги рекордов Гиннесса в соцсети Х.

- Наибольшее количество голов в финалах чемпионата мира по футболу среди футболистов - 18.

- Наибольшее количество матчей, сыгранных одним игроком на чемпионате мира по футболу, - 28.

- Наибольшее количество побед, одержанных одним игроком на чемпионате мира по футболу, - 18.

- Наибольшее количество минут, сыгранных на чемпионате мира по футболу, - 2489.

38-летний Месси стал лучшим бомбардиром чемпионатов мира, оформив дубль в игре с Австрией. Теперь от прошлого рекордсмена, немца Мирослава Клозе, а также француза Килиана Мбаппе его отделяют эти же два мяча.