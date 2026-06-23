В Комитет ООН по правам ребенка избрали кандидата от Азербайджана

23 июня в Нью-Йорке в рамках 21-й сессии государств-участников Конвенции о правах ребенка кандидат от Азербайджанской Республики был избран членом Комитета ООН по правам ребенка на период 2027-2031 годов.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана.

"В ходе выборов, проходивших в условиях международной конкуренции, за 9 вакантных мест в комитете боролись кандидаты из 16 стран, включая Азербайджан. Фарид Адилов, аспирант Эссекского университета, выдвинутый Азербайджанской Республикой, был избран в комитет, завоевав доверие большинства государств-участников в первом туре голосования и получив 130 голосов. Таким образом, впервые в указанном комитете будет представлен гражданин Азербайджанской Республики.

Комитет ООН по правам ребенка - авторитетный договорный орган, осуществляющий мониторинг выполнения Конвенции о правах ребенка 1989 года. Комитет, состоящий из 18 независимых экспертов, рассматривает выполнение обязательств государствами-участниками Конвенции", - говорится в сообщении.