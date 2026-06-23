В Сумгайыте выявили 196 водителей с незаконно измененными световыми приборами

В Сумгайыте сотрудники дорожной полиции привлекли к ответственности 196 водителей за нарушения, связанные с незаконным изменением световых приборов автомобилей.

Как сообщили Day.Az в Государственной дорожной полиции Сумгайытского городского управления полиции, в последнее время участились случаи незаконного вмешательства в конструкцию транспортных средств. Некоторые водители устанавливают дополнительные световые приборы, изменяют штатные системы освещения или используют оборудование, не соответствующее установленным нормативам.

Отмечается, что такие действия негативно влияют на видимость для водителей встречного транспорта, отвлекают их внимание и существенно повышают риск возникновения серьезных дорожно-транспортных происшествий.

В ходе профилактических и контрольных мероприятий сотрудники дорожной полиции выявляют нарушителей и составляют в их отношении административные протоколы в соответствии с законодательством. Кроме того, к ответственности привлекаются водители, которые демонстрируют подобные незаконные действия в социальных сетях.

По данным полиции, с начала текущего года в Сумгайыте за подобные нарушения к административной ответственности привлечены 196 водителей.

В ведомстве вновь призвали автомобилистов строго соблюдать требования, регулирующие использование световых приборов на транспортных средствах, подчеркнув, что профилактические и контрольные мероприятия в данном направлении будут продолжены.