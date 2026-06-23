В некоторых частях двух районов Баку не будет света

В некоторых частях Ясамальского и Низаминского районов Баку временно будут перебои с электроснабжением.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в пресс-службе ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, 24 июня в зоне обслуживания Ясамальского районного управления по энергоснабжению и сбыту (RETSI) на одной из трансформаторных подстанций будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим с 10:00 до 13:00 подача электроэнергии будет ограничена на улицах Зяргярпалан, Льва Толстого, Сулеймана Тагизаде, Ази Асланова, Аловсата Гулиева, а также на части проспекта Азербайджан.

Кроме того, в тот же день в связи с ремонтно-профилактическими работами на трансформаторной подстанции в зоне Низаминского RETSI с 10:00 до 13:00 перебои с электроснабжением затронут отдельные участки улиц Эльшана Сулейманова и Рустама Рустамова.

В "Азеришыг" отметили, что после завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным и стабильным электроснабжением.