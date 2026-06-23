"Азерхалча" и Фаиг Ахмед представили эксклюзивную коллекцию "От эскиза к ковру"

ОАО "Азерхалча" представило новую коллекцию ковров "От эскиза к ковру" в недавно открывшемся шоуруме компании в исторической части Баку - Ичеришехер, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Презентация проекта и нового пространства "Азерхалча" собрала представителей государственных структур, дипломатического корпуса, известных деятелей культуры, науки и искусства, а также ценителей искусства, молодежи и зарубежных гостей столицы.

Коллекция стала результатом творческого сотрудничества со всемирно известным концептуальным художником, заслуженным художником Азербайджана Фаигом Ахмедом, чьи работы получили международное признание благодаря современному переосмыслению традиционной эстетики азербайджанского ковра.

Коллекция выпущена ограниченным тиражом и включает семь уникальных дизайнов, каждый из которых представлен всего в десяти экземплярах. Основой серии стали богатые традиции ковроткачества Губинской школы и Западного Азербайджана. В коллекцию вошли ковры Turquoise Goychali, Midnight Gonaghkend, Spring Goychali, Rose Goychali, Ink Goychali, Crystal Goychali и Magenta Gonaghkend. Работа над проектом "От эскиза к ковру" продолжалась почти два года. Все изделия вручную сотканы из высококачественного сочетания шерсти и шелка.

Выступая на открытии, председатель правления ОАО "Азерхалча", заслуженный деятель искусств Эмин Мамедов подчеркнул, что развитию и популяризации древнего искусства азербайджанского ковроткачества уделяется особое внимание на государственном уровне. Он также отметил, что в связи с 10-летием "Азерхалча" государственными наградами были отмечены 18 ткачей и специалистов за вклад в развитие национального коврового искусства. Большинство награжденных составили женщины-мастерицы, работающие в 11 производственных мастерских компании в различных регионах страны.

"Азербайджанский ковёр для каждого из нас - это традиция, культурное наследие и история. Но именно современные художники помогают сохранить его живым и актуальным для XXI века. Поэтому творчество Фаига Ахмеда вызывает большой интерес у ведущих мировых галерей. Сегодня мы показали путь от традиционного ковра к современному художественному прочтению. Здесь представлены как Губинские ковры, так и ковры Западного Азербайджана, переосмысленные языком современного искусства. Мы гордимся тем, что благодаря таким художникам можем достойно представлять азербайджанское искусство, ковроткачество и культуру в галереях и музеях мира", - отметил Эмин Мамедов.

Созданная на основе авторских художественных концепций Фаига Ахмеда и реализованная совместно с творческой командой ОАО "Азерхалча", коллекция исследует взаимодействие традиции и инновации. Несмотря на использование современных цифровых технологий при создании визуальных композиций, каждый ковёр был полностью изготовлен вручную опытными мастерицами региональных мастерских компании, сохраняя многовековые традиции азербайджанского ковроткачества.

В свою очередь Фаиг Ахмед отметил, что ковры являются не только частью культурного наследия, но и способом художественного осмысления мира.

"Ковры - это наша история, культура и огромная сила. Для художника работа с таким наследием - большая ответственность. Я стараюсь смотреть на это прежде всего как человек, а уже потом как художник. Меня всегда интересует сама мысль - момент её рождения. Именно этот процесс я попытался передать через форму ковра - одного из самых глубоких видов искусства с богатой историей. Человек должен уметь заглянуть внутрь себя, найти ответы и увидеть собственный внутренний мир. Потому что в основе любого искусства всегда лежит идея", - подчеркнул Фаиг Ахмед, отдельно отметив роль своего учителя - народного художника Натига Алиева.

Примечательно, что в 2026 году Фаиг Ахмед стал первым азербайджанским художником, официально представившим Азербайджан на 61-й Венецианской биеннале с персональным проектом The Attention ("Внимание"). В национальном павильоне Азербайджана, организованном Фондом Гейдара Алиева при поддержке Министерства культуры Азербайджана, была представлена его мультимедийная инсталляция.

Ректор Азербайджанской государственной академии художеств, народный художник Натиг Алиев отметил, что творчество Фаига Ахмеда узнаваемо благодаря сочетанию традиционных ковровых мотивов с цифровыми искажениями, оптическими иллюзиями, эффектами плавления и пиксельными формами. По его словам, такой художественный язык создаёт выразительный диалог между культурным наследием и современным искусством.

Завершением вечера стала презентация новой коллекции ковров, вызвавшая большой интерес и оживлённое обсуждение среди гостей мероприятия. Экспозиция наглядно продемонстрировала, как многовековые традиции азербайджанского ковроткачества могут органично звучать в современном художественном пространстве, сохраняя свою идентичность и одновременно открывая новые формы творческого выражения.