Эти абитуриенты могут поступить в университет без экзаменов

В Азербайджане некоторые абитуриенты могут поступить в университет без экзаменов.

Как передает Day.Az, об этом сказала в эксклюзивном интервью АМИ Trend и телеканалу Baku TV председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде.

"В Азербайджане с 2010 года победители многих международных предметных олимпиад имеют право поступать на выбранные специальности без вступительных экзаменов. Эта норма закреплена в законодательстве об образовании. С 2019 года аналогичная возможность предоставлена и победителям республиканских предметных олимпиад - они могут быть зачислены без экзаменов на специальности, соответствующие профилю олимпиады.

Кроме того, такой льготой могут воспользоваться победители различных международных конкурсов. Однако это касается только профильных направлений. Например, лауреат международного музыкального конкурса может поступить без экзаменов на специальность, связанную с музыкой, но не на медицинский факультет. Эти правила четко регламентированы", - сказала она.