Названа ошибка пользователей, которая может навредить смартфону

Привычка регулярно выключать смартфон, например каждую ночь перед сном, может негативно сказаться на его работе и сроке службы.

Как передает Day.Az, об этом пишет издание BGR.

Как отмечают эксперты, современные смартфоны создаются с расчетом на длительную непрерывную работу и не нуждаются в ежедневном отключении. Напротив, частые циклы выключения и последующего запуска могут создавать дополнительную нагрузку на систему, поскольку при включении устройство задействует значительное количество ресурсов.

Специалисты также обращают внимание на практическую сторону вопроса. В экстренной ситуации выключенный телефон не позволит сразу связаться со службами помощи или близкими, а на его запуск потребуется время.

Тем, кто предпочитает отдыхать без звонков и уведомлений, рекомендуется использовать беззвучный режим или функцию "Не беспокоить". Это позволит избежать лишних отвлекающих факторов, сохранив устройство готовым к работе в любой момент.