Завтра в Баку пойдет дождь

25 июня в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидаются кратковременные дожди.

Как сообщили Day.Az в Национальной гидрометеорологической службе, ночью в отдельных районах полуострова осадки могут быть интенсивными, также возможны грозы.

Днем ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Северо-восточный ветер к вечеру сменится северо-западным.

Температура воздуха ночью составит 19-22 градуса тепла, днем - 27-32 градуса. Атмосферное давление будет на уровне 757 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью составит 70-80%, днем - 55-60%.

В районах Азербайджана также местами прогнозируются дожди. В отдельных районах осадки могут быть интенсивными, ожидаются грозы и град. Ночью и вечером местами дожди могут усилиться. В некоторых горных районах возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах ночью составит 19-22 градуса тепла, днем - 30-35 градусов. В горных районах ночью ожидается 9-14 градусов тепла, днем - 18-23 градуса, местами до 25-27 градусов тепла.

Отметим, что с текущей погодой можно ознакомиться на Weather.day.az