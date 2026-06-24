IShowSpeed очень "обрадовался" новому рекорду Месси

В сети распространились кадры того, как блогер IShowSpeed очень "обрадовался" новому рекорду Лионеля Месси.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. 

Представляем вашему вниманию данное видео: