Жевательная резинка после овощей может помочь снизить давление

Британский нутрициолог Шарлотта Миллс рассказала о необычном способе, который может способствовать снижению артериального давления после употребления некоторых овощей.

Как передает Day.Az, своими выводами специалист поделилась в интервью The Telegraph.

По ее словам, такие продукты, как свекла, шпинат и различные виды капусты, богаты нитратами. В организме эти вещества участвуют в процессах, способствующих расширению кровеносных сосудов, улучшению циркуляции крови и более эффективному обеспечению мышц энергией.

Миллс отметила, что результаты исследования, проведенного учеными Королевского колледжа Лондона и Университета Рединга, показали: жевание жевательной резинки с сахаром после употребления богатых нитратами продуктов может повысить кислотность слюны. Это, в свою очередь, помогает организму лучше усваивать нитраты и усиливает их положительное влияние на уровень артериального давления.

Однако эксперт предостерегла от чрезмерного увлечения сладкой жевательной резинкой. По ее словам, регулярное и чрезмерное употребление таких продуктов может негативно сказаться на состоянии зубов и сердечно-сосудистой системы.