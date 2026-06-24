Airbus намерен укреплять взаимодействие с AZAL в сфере передовых технологий

Airbus гордится многолетним сотрудничеством с ЗАО "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) и намерен продолжать поддерживать развитие авиакомпании.

Как передает Day.Az, об этом сказал Trend вице-президент Airbus по продажам в Восточной Европе и Центральной Азии Шарбель Юзкатли в кулуарах церемонии передачи AZAL первого самолёта Airbus A321neo, поставляемого по договору лизинга с AerCap⁠.

По его словам, сотрудничество Airbus и AZAL насчитывает уже более 20 лет.

"Мы очень гордимся отношениями, которые у нас сложились с AZAL. Это партнёрство продолжается уже более двух десятилетий, и мы стремимся оставаться надёжным партнёром авиакомпании, поддерживая её развитие и реализацию её стратегического видения", - сказал Юзкатли.

Он отметил, что у AZAL есть амбициозные планы по модернизации флота, расширению маршрутной сети и укреплению роли Баку как регионального авиационного хаба.

"У AZAL очень убедительное видение будущего, связанное с обновлением флота, развитием сети маршрутов и, особенно, превращением Баку в важный транспортный узел региона. И у Азербайджана, и у AZAL есть всё необходимое для достижения этой цели", - подчеркнул представитель Airbus.

Юзкатли добавил, что Airbus намерен и дальше поддерживать авиакомпанию, предлагая ей новейшие технологии и современные воздушные суда.

"Мы хотели бы продолжать это партнёрство, предоставляя AZAL самые современные продукты и технологии, примером чего является самолёт A321neo, который мы передаём сегодня. Кроме того, мы работаем с авиакомпанией над дальнейшим развитием и расширением её маршрутной сети", - отметил он.

По словам вице-президента Airbus, между руководством Airbus и AZAL поддерживается постоянный диалог.

"Мы ежедневно взаимодействуем с руководством AZAL и рассчитываем продолжать это сотрудничество ещё многие годы", - заключил Юзкатли.