В Минсельхозе оценили вклад хлопководства в экономику

Хлопководство является одной из сфер, имеющих важное значение как в экономическом, так и в социальном плане в аграрном секторе Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов на региональном совещании в Сабирабаде по обсуждению предстоящих задач для достижения целей, предусмотренных в сфере хлопководства в "Государственной программе по развитию сфер производства и переработки сельскохозяйственной, рыбной и аквакультурной продукции в Азербайджанской Республике на 2026-2030 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 25 мая 2026 года.

Министр подчеркнул, что в 2025 году в сфере производства и переработки хлопка было задействовано около 50 тысяч постоянных и сезонных работников. Это, оказывая непосредственное влияние на уровень жизни 200-300 тысяч человек, сыграло важную роль в стабилизации доходов в регионах.