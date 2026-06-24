Председатель парламента ТРСК прибыл в Азербайджан

Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зия Озтюрклер прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.

Сообщается, что что в рамках визита председатель парламента ТРСК примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.