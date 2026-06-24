https://news.day.az/politics/1843628.html Председатель парламента ТРСК прибыл в Азербайджан Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зия Озтюрклер прибыл в Азербайджан с рабочим визитом. Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Председатель парламента ТРСК прибыл в Азербайджан
Председатель парламента Турецкой Республики Северного Кипра (ТРСК) Зия Озтюрклер прибыл в Азербайджан с рабочим визитом.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса.
Сообщается, что что в рамках визита председатель парламента ТРСК примет участие в 20-й сессии Конференции Парламентского союза государств - членов Организации исламского сотрудничества, которая пройдет в Баку.
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