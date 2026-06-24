В АЖД готовят важное изменение для пассажиров поезда Баку-Тбилиси

ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY) планирует расширить срок продажи билетов на маршруте Баку-Тбилиси-Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги", начальник департамента пассажирских перевозок АЖД Азер Фараджов сообщил, что с учетом высокого спроса в ближайшие дни планируется внедрить механизм увеличения периода активной продажи билетов с нынешних 30 до 90 дней.

По его словам, согласно действующим правилам, для иностранных граждан не существует ограничений на выезд из Азербайджана сухопутным путем. Однако въезд в страну возможен только воздушным и железнодорожным транспортом, поэтому на билеты на поезда из Грузии в Азербайджан сформировался высокий спрос.

В настоящее время активная продажа билетов охватывает 30-дневный период, и ежедневно в продажу поступают билеты на следующий, 30-й день.