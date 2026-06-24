Более 200 человек задержаны в Турции по делу FETÖ

В 42 провинциях Турции задержаны 237 человек по подозрению в связях с FETÖ.

Как передает Day.Az, об этом сообщило МВД страны.

Операции проводились на протяжении двух недель. По данным ведомства, 128 подозреваемых были арестованы, еще в отношении 61 человека избрана мера пресечения в виде судебного контроля.

Напомним, что движение FETÖ, обвиняемое в организации попытки государственного переворота в Турции 15 июля 2016 года, признано террористической организацией в Турции, Пакистане и ряде стран Персидского залива.

Лидер организации Фетхуллах Гюлен скончался 20 октября 2024 года в одной из больниц США.