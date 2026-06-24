Страхование назвали ключевым для энергокоридоров

Страхование играет ключевую роль в реализации Черноморского и Транскаспийского энергокоридоров.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил старший андеррайтер по Центральной и Восточной Европе (CEE) и международным рынкам перестраховочной компании VIG Re Дмитрий Гаманков в рамках Азербайджанского международного страхового форума, проходящего в Баку.

"Проекты по созданию энергетических коридоров через Черное и Каспийское моря являются не только инфраструктурными инициативами, но и требуют надежной системы управления рисками и страховой поддержки. С точки зрения страховой и перестраховочной отрасли речь идет не только об энергетике, устойчивом развитии и стратегических амбициях. Мы видим историю о рисках, устойчивости и доверии. Подобные проекты строятся не только благодаря инженерным решениям. Они строятся на доверии - к законодательству, контрагентам и, что наиболее важно, на уверенности в том, что в случае сбоя система не потерпит необратимого ущерба. Именно здесь страхование играет центральную роль", - сказал он.

Д.Гаманков отметил, что идея создания Черноморского энергетического коридора возникла на фоне стремления Европейского союза диверсифицировать источники энергоснабжения и ускорить переход к зеленой энергетике.

"В 2023 году правительства Азербайджана, Грузии, Румынии и Венгрии приняли решение соединить свои энергосистемы посредством подводного кабеля по дну Черного моря для передачи электроэнергии из возобновляемых источников в Европу. Протяженность кабеля составит около 1 200 километров. После завершения строительства это будет самый длинный в мире высоковольтный кабель постоянного тока, соединяющий энергосистемы разных стран", - отметил он.

Д.Гаманков также обратил внимание на развитие Транскаспийского энергетического коридора.

По его словам, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан рассматривают возможность реализации аналогичного проекта через Каспийское море. "Европейский спрос на энергоресурсы будет сохраняться в долгосрочной перспективе, в связи с чем изучается возможность прокладки подводного кабеля и по дну Каспийского моря. Пропускная способность Черноморского энергетического кабеля после завершения проекта составит около одного гигаватта. Это сопоставимо с мощностью крупной электростанции или одного энергоблока атомной станции. Такой объем позволит обеспечить электроэнергией около 500 тысяч домохозяйств", - сказал он.

Представитель VIG Re подчеркнул, что проект уже выходит за рамки концептуальной стадии.

По его словам, определены основные участники проекта, прорабатываются маршруты, ведется планирование интеграции энергосистем и возрастает потребность в более четких подходах к андеррайтингу рисков.

"В последнее время правительства стран-участниц активно обсуждают дальнейшее развитие инициативы. В частности парламент Казахстана уже ратифицировал соответствующие соглашения, а власти Грузии и Румынии рассматривают возможности расширения проекта, включая строительство дополнительной инфраструктуры, наряду с энергетическим кабелем", - сказал Д.Гаманков.