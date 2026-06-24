Страховой рынок Азербайджана вырос почти вдвое

За последние четыре года страховой рынок Азербайджана вырос почти в два раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Наблюдательного совета Ассоциации страховщиков Азербайджана Ульвия Джаббарова в рамках Международного страхового форума, проходящего в Баку.

По ее словам, развитие рынка стало возможным благодаря стратегическим целям, определенным государством, реформам, реализуемым Центральным банком Азербайджана, а также совместным усилиям участников рынка.

"Несмотря на достигнутые результаты, рынок обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста.

В Азербайджане существуют широкие возможности для повышения уровня проникновения страхования, а целью является полная реализация этого потенциала", - сказала она.

У.Джаббарова подчеркнула, что ключевой задачей остается не только рост показателей рынка.

"Наша главная цель заключается в том, чтобы страхование занимало более значимое место в жизни людей и вносило более весомый вклад в устойчивое развитие общества и экономики. В условиях меняющегося мира растут риски, меняются ожидания потребителей, а роль страхования становится еще более важной.

Мировой страховой отрасли основное внимание уделяется изменяющимся рискам и поиску новых решений для их управления.

Эти вызовы требуют от нас большей гибкости, создания инновационных продуктов и более быстрого реагирования на меняющиеся потребности клиентов", - сказала она.

Председатель Наблюдательного совета АСА отметила, что в рамках Государственной программы по расширению финансовой инклюзивности на 2027-2030 годы определены основные приоритеты развития страхового сектора.

По ее словам, к ним относятся повышение доступности страховых услуг, расширение цифровых решений, развитие добровольных видов страхования и создание более широких возможностей для использования финансовых услуг.

"Считаю, что этот документ является не только государственной программой, но и важной дорожной картой для дальнейшего развития страхового рынка. Достижение поставленных целей является общей ответственностью не только государственных структур, но и всех участников рынка.

Азербайджанский международный страховой форум служит именно этим целям, создавая возможности для изучения международного опыта, знакомства с новыми подходами и профессионального обмена мнениями.

Обсуждения и обмен опытом в рамках форума будут способствовать дальнейшему развитию страхового сектора Азербайджана", - заключила она.