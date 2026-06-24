В Баку проходит Азербайджанский международный страховой форум, организованный Ассоциацией страховщиков Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, форум является ежегодной отраслевой площадкой, на которой обсуждаются актуальные вопросы страхового рынка с участием местных и зарубежных экспертов.

Основная цель мероприятия заключается в ознакомлении с современными тенденциями мировых страховых рынков, расширении возможностей сотрудничества между участниками местного рынка и страховщиками из других стран, а также в изучении международного опыта и современных вызовов страховой отрасли.

В форуме принимают участие представители профильных государственных структур, профессиональные участники страхового рынка Азербайджана, представители международных страховых организаций, страховые специалисты почти из 20 зарубежных стран, представители банковского сектора, других финансовых учреждений и средств массовой информации.

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