Автор: Зульфугар Ибрагимов

В польском Гданьске проходит очередная Международная конференция по восстановлению Украины. Как сообщается, в Форуме участвуют около сотни стран.

Несомненно, после окончания войны потребуются огромные средства на ликвидацию ее последствий. Украинская территория очень пострадала, требуют восстановления многие города, села, предприятия, энергетическая и прочая инфраструктура. Самой Украине со всем этим, наверное, не справиться.

Ежегодно такие конференции собираются в разных странах Европы. Азербайджан регулярно принимал в них участие, хотя никто никогда не собирал форумы, посвященные восстановлению наших территорий, и никто никогда не создавал в этих целях никаких фондов. Азербайджан восстанавливается своими силами и на собственные средства. Несмотря на это, Азербайджан является постоянным участником конференций по Украине. Он как никто другой знает, что такое постконфликтное восстановление, и его опыт необходим украинской стороне. Можно сказать, что этот опыт уникален, потому что история не знает случаев, когда бы небольшая страна, пострадавшая от тридцатилетней оккупации, сама, без посторонней помощи поднималась из руин. Так что украинским друзьям есть, чему поучиться. Правда, без посторонней помощи Украина вряд ли останется.

Удивительно видеть среди участников конференции Армению. Ее представляет глава СНБ Армен Григорян. Удивляет не то, что Ереван хочет быть в одном ряду со странами, среди которых видит себя в перспективе. Не то, что он стремится почувствовать себя в центре основных событий. Это нормально. Просто было бы куда логичнее и правильнее, если бы армянская сторона проявляла такое же рвение и в ликвидации последствий собственных деяний.

Так или иначе факт оккупации Арменией территорий Азербайджана не является ни для кого секретом, и такая инициатива ничуть не повредила бы и без того достаточно порушенной репутации страны. Наоборот, проявив инициативу, она поднялась бы в глазах европейских партнеров и в своих собственных. Скорее всего, помощь бывшего агрессора не была бы принята, но в Баку оценили бы подобный шаг, а главное - его бы оценили в азербайджанском обществе. Последнее особенно важно. Дипломаты и политики договорятся, но этого недостаточно для добрососедства. Армении повезло, что в мирном договоре будет пункт об отзыве исков. В противном случае за карабахскую авантюру пришлось бы расплачиваться многим поколения армян. Однако добрая воля Азербайджана не означает, что сосед ничего не должен.

В связи с отсутствием каких-либо попыток загладить вину перед Азербайджаном участие Армении (назло России) в восстановлении Украины выглядит как-то неискренне. И что, собственно, может сделать эта бедная страна для украинцев? Участвовать финансово она не способна, так как бюджет Армении скуден, а внешний долг высок. Опыта в постконфликтном восстановлении у нее нет, потому что на территории Армении войн и разрушений не было. Зато есть другой опыт - за почти что сорок лет, прошедших после спитакского землетрясения, последствия стихии все еще полностью не устранены.

При всем при этом Ереван предпочитает "восстанавливать" Украину. красуясь перед Европой и одновременно показывая язык Москве, мол, давление на Армению не пройдет, потому что у нее теперь есть другая компания.