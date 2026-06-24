На ЧМ-2026 изменят жеребьевку перед пенальти
Международная федерация футбола (ФИФА) намерена изменить процедуру жеребьевки перед серией пенальти на чемпионате мира 2026 года.
Как передает Day.Az со ссылкой на журналиста The Times Мартина Циглера, ФИФА обратилась в Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) с предложением сократить количество подбрасываний монеты перед серией одиннадцатиметровых ударов с двух до одного.
Согласно новой инициативе, победитель жеребьевки сможет выбрать либо очередность выполнения ударов, либо ворота, в которые будет пробиваться серия пенальти. Проигравшая сторона автоматически получит право второго выбора.
В настоящее время арбитр проводит два отдельных подбрасывания монеты: первое определяет, какая команда начнет серию пенальти, а второе - в какие ворота будут исполняться удары.
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