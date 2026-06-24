Полиция Вьетнама спасла сотни кошек

Во Вьетнаме полиция Хошимина (Сайгона) спасла около 400 кошек и обнаружила еще 80 убитых животных, тела которых хранились в контейнерах со льдом.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры распространились в социальных сетях.

По данным местных СМИ, все животные были похищены у своих владельцев. Предполагается, что кошек планировали продать ресторанам для последующего приготовления блюд.

Отмечается, что употребление кошачьего мяса во Вьетнаме не запрещено законом. Однако заведения общественного питания обязаны документально подтверждать происхождение используемого мяса.