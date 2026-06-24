https://news.day.az/world/1843476.html Португальский "остров вечной весны" - ВИДЕО В сети распространились завораживающие кадры португальского архипелага Мадейра, которую также называют "островом вечной весны". Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях. Представляем вашему вниманию данное видео:
Португальский "остров вечной весны" - ВИДЕО
В сети распространились завораживающие кадры португальского архипелага Мадейра, которую также называют "островом вечной весны".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в социальных сетях.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре