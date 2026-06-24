https://news.day.az/society/1843626.html В некоторых частях Хырдалана не будет газа 24 июня в ряде районов города Хырдалан будет временно приостановлено газоснабжение. Как сообщили Day.Az в Сумгайытском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства, ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных работ. Согласно информации, подача газа будет прекращена с 09:00 24 июня и возобновится после завершения работ.
В некоторых частях Хырдалана не будет газа
24 июня в ряде районов города Хырдалан будет временно приостановлено газоснабжение.
Как сообщили Day.Az в Сумгайытском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства, ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных работ.
Согласно информации, подача газа будет прекращена с 09:00 24 июня и возобновится после завершения работ.
Временные перебои затронут улицы Мехди Гусейнзаде, Джабира Новруза, Ахмеда Джавада, Джабраила Гусейнова, Фирудина Кочарли и Рашида Бейбутова, а также массив "Гушчулуг" и территорию "Мехкалон".
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