https://news.day.az/society/1843626.html

В некоторых частях Хырдалана не будет газа

24 июня в ряде районов города Хырдалан будет временно приостановлено газоснабжение. Как сообщили Day.Az в Сумгайытском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства, ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных работ. Согласно информации, подача газа будет прекращена с 09:00 24 июня и возобновится после завершения работ.