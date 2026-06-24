В некоторых частях Хырдалана не будет газа

24 июня в ряде районов города Хырдалан будет временно приостановлено газоснабжение.

Как сообщили Day.Az в Сумгайытском региональном управлении эксплуатации газового хозяйства, ограничения связаны с проведением ремонтно-монтажных работ.

Согласно информации, подача газа будет прекращена с 09:00 24 июня и возобновится после завершения работ.

Временные перебои затронут улицы Мехди Гусейнзаде, Джабира Новруза, Ахмеда Джавада, Джабраила Гусейнова, Фирудина Кочарли и Рашида Бейбутова, а также массив "Гушчулуг" и территорию "Мехкалон".