Реальная и «великая» - что выберут армяне?

Автор: Лейла Таривердиева

Пожалуй, ни у кого нет такого количества претензий, как у армянства. Причем, претензий открытых, наглых и при этом совершенно ничем не обоснованных кроме собственного исторического мифотворчества.

Эта поразительная и уникальная особенность не дает армянскому народу обрести реальную государственность. Все сто с хвостиком лет своего существования Армения не распаковывает чемоданы и находится в постоянной готовности к переезду на более широкую жилплощадь. Ныне занимаемая небольшая квартира была получена как плата за услуги, оказанные державам, позволившая армянству больше не быть приживалой и осуществить свою мечту о "национальном государстве". Не будем сейчас напоминать, как это было сделано и чего стоило коренным народам региона. Все это уже история, а сегодняшняя Армения признана миром в конкретных границах, и будем исходить из этих реалий. Даже Азербайджан официально признает границы Республики Армения, хотя азербайджанские территории значительно сократились после переселения на Южный Кавказ этого этноса. Что было, то было. И все было бы нормально, если бы соседи не продолжали хотеть большего.

В то время, как правительство Армении и лично премьер-министр Никол Пашинян прилагает усилия для привития менталитету армянского народа понятия "реальная Армения", оппозиция раскручивает новую кампанию территориальных претензий. И на этот раз уже не только к Азербайджану, но и ко всем другим соседям РА. Реваншисты хотят решить проблему оптом. Ну, чтобы два раза не ходить. Или же действуя из принципа "хоти большего - получишь хоть что-то".

Находящемуся под домашним арестом попу-мошеннику Баграту Галстаняну разрешили в воскресение посетить литургию в Эчмиадзине. Разумеется, террорист воспользовался этим вовсе не в богоугодных целях. Он нацепил на рясу значок с картой мифической "великой Армении" и произносил пропагандистские речи, демонстрируя этот "знак отличия". Этот момент сразу бросился в глаза и был отмечен наблюдателями. Нет никаких сомнений, что эта кампания противопоставлена кампании по продвижению реальной Армении, начатой Пашиняном. Премьер-министр ходит с картой реальной Армении на лацкане и раздает соответствующие значки населению, а реваншистские круги в противовес этому теперь раздают значки в контурах исторического мифа. Пашинян предлагает армянам жить настоящим и думать о будущем, оппозиция же призывает жить прошлым, рискуя потерять не то что будущее, но даже настоящее. Если учесть результаты голосования 7 июня, большинство населения выбрало все же реальную Армению. Однако не все так просто. Есть и значительная масса тех, кто застрял в фантазиях о прошлом и не хочет оттуда вылезать.

Судя по армянскому сегменту соцсетей, возвращение темы "великой Армении" было воспринято с большим энтузиазмом и вдохновениями. Словно в опустевший кислородный баллон снова накачали воздух. О "великой Армении" в последнее время почти забыли, и возвращение былого "величия" на повестку как-то притушило все разочарования последних лет. Пусть даже это "величие" надумано, но такая терапия всегда помогала удерживать армянские массы в нужных идеологам рамках.

Уже всем понятно, что "карабахская" идея выдохлась. Вернуть ее на повестку не удается. Вряд ли граждане будут ходить со значками "арцаха" на груди. Это на сегодня не комильфо. Думается, даже Роберт Кочарян не нацепит такой значок. В ходе предвыборных кампаний оппозиционных лидеров была заметна бледность карабахской темы и отсутствие обещаний все вернуть. Вопрос закрыт и оживлению не подлежит.

Иное дело "великая Армения". Если карабахская тема является прямой и осязаемой претензией на территории Азербайджана и может закончиться для армянской стороны очень плохо, то миф о "былом величии" это нечто эфемерное, расплывчатое. Ну кто реально поверит, что Армения собирается отбирать земли, например, у Турции. Это совершенно несерьезно, поэтому можно спокойно потешить свое самолюбие. К тому же, в отличие от "арцаха", миф о "великой Армении" легален. Этот миф является основой армянской исторической науки и благосклонно принят мировыми научными кругами. Все, что армяне знают о себе и своей идентичности, вытекает из этого мифа и подстраивается под него. Карты мифического государства развешаны по всей стране, они повсюду - в учебниках, на стенах университетских аудиторий, в школьных классах, в метро. А значит, власти не смогут требовать прекратить пропаганду, а полиция не станет срывать значки. Тот же Галстанян теперь будет гордо щеголять с этим аксессуаром на рясе и тыкать в него пальцем, не опасаясь обвинений в реваншизме. Армянская оппозиция, почуяв, что общественного заказа на тему Карабаха больше нет, не хочет выглядеть дешево.

Таким образом, оппозиция нашла противовес пашиняновской реальной Армении. Им стало фэнтезийное прошлое, за которое никто не в ответе. Тут даже сложно будет обвинить провокаторов в сеянии национальной розни, потому что речь идет о тех временах, когда на свете, как всем известно, жили одни только армяне.

Исходя, видимо, из этих соображений, некто по имени Андраник Армандарян подсуетился и начал шлепать значки с "великой" и раздавать их прохожим. В соцсетях этот тип заявляет, что это "армянская борьба", и обещает "пойти до конца". До какого именно конца собирается пойти, этот провокатор с трогательными бровками и ушками не уточняет. А было бы интересно узнать, что он там видит в конце тоннеля. Неужели "великую Армению" во плоти?

Он уже роздал около двух тысяч таких значков и с гордостью сообщает об этом. Особенно он радуется, когда к его прилавку подходят известные среди армянства деятели. Например, член АСАЛА и "герой" армянского народа Вазген Сислян. Этот террорист, появившись у прилавка со значками, вызвал визги восторга в комментариях к видео. А как не визжать, если такие люди присоединись к "борьбе".

Напомним, что Сислян организовал захват турецкого посольства в Париже в 1981 году. Сидел, был освобожден и с музыкой встречен в Армении. Еще бы - живая легенда армянского террора, "герой", эдакий настоящий крутой мужик, "нож на шее" Турции. И так далее. В годы оккупации он уверял, что у азербайджанцев есть оружие, но "нет той силы духа, которая есть у армян", а в Армении "каждый военнослужащий - одна система СМЕРЧ".

Что думает террорист про силу армянского "смерча" сегодня, неизвестно.

Ждем, когда соответствующие аксессуары начнут украшать дорогостоящие пиджаки Карапетяна или Царукяна, или рубашечку Кочаряна. Нельзя откалываться от коллектива.