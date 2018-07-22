"Историческая призма": Вся правда о появлении армян на Кавказе

Процесс миграции предков современных армян на Южный Кавказ носил поэтапный характер.

Если окинуть общим взглядом все перипетии миграции предков армян из Европы в Азию, то можно констатировать следующее.

Во-первых, прародина предков армян - это историческая область Фракия на Балканах, то есть в Европе.

Во-вторых, следующая их "родина" - в Малой Азии, которую они пересекли в начале I тысячелетия до н.э. с запада - из исторической области Фракии на восток - до района оз. Ван. Это были фрако-фригийские племена, языку которых, по наиболее вероятной лингвистической теории, принадлежал и протоармянский язык.

Предполагается, что причиной перемещения фрако-фригийских племен стало нашествие киммерийцев, которые первоначально обитали в южнорусских степях от Волги до Днепра. В VIII веке до.н.э., под напором теснивших их с востока скифов или саков, киммерийцы подались на запад, к берегам Дуная, прошли во Фракию и, захватив с собой фрако-фригийские племена (в их числе предки армян), устремились в Малую Азию.

Геродот также считал армян выходцами из Фракии. Данная версия миграции предков армян подтверждается не только такими корифеями арменистики, как Дьяконов, Адонц, но и армянскими учеными. Именно в Малой Азии сформировался армянский народ.

В-третьих, последняя по времени "родина" армян - Южный Кавказ. Начиная с I века д.н.э. территория Армении, которой правили представители парфянской династии Аршакидов, стало объектом борьбы между Парфией и Римом, а начиная с III века между Сасанидами и Римом. В начале IV века под влиянием Римской империи часть населения Армении принимает христианскую религию. В конце IV века Армения была разделена между Римской и Сасанидской империями. Таким образом, начиная с IV века, армяне-христиане стали постепенно рассеиваться по белу свету и появились на Южном Кавказе, который в то время входил в состав Сасанидской империи.

Перемещения предков армян с их исторической родины в области Фракия (то есть в Европе, на Балканах) в Малую Азию и далее на Восток, до Кавказа включительно, как и сопровождавшие этот процесс пертурбации, отразились на их истории и жизни. Так, в период миграционных блужданий они многое заимствовали от своих иноверных, иноязычных, иноэтничных соседей. Они восприняли немало, вплоть до лексики и терминологии, до элементов материальной и духовной культуры, социально-политической, торгово-экономической, конфессиональной жизни, обычаев, обрядов, традиций и языка.

В результате частых миграций армян с территорий государств, подданными которых они были, образовалась диаспора - Спюрк, - в которой перманентно проживает сегодня большинство армян. Поэтому, логичен, уместен и закономерен важный вопрос: почему арменисты пишут и издают "Историю армянского народа", то есть историю этноса, а не "Историю Армении", то есть территории? Даже публикуют свою историю под поэтизированно-мифологизированым названием - "Потомки Хайка", сына легендарного Библейского Ноя, ковчег которого, после Всемирного потопа, предстал к горе Арарат, где потомки Хайка, т.е. предки современных армян, якобы основали страну Хайастан.

В отличие от армянских историков историки Азербайджана, Грузии пишут историю территории, на которой являются автохтонами. Иными словами, соседи армян по Кавказу занимаются не только своим историческим прошлым, но также собственной историко-этнической территорией. Традиция арменистов излагать историю своего этноса, а не территории, ведёт начало от "отца армянской истории" Мовсэса Хоренаци, жившего в V веке и назвавшего свой труд "История армян". В его труде перечисляются пять "Армений". В дальнейшем эта цифра стала расти в результате новых поисков армянских псевдоисториков, наподобие Сурена Айвазяна. В результате современные арменисты насчитывают более трех десятков "Армений". С этим удивительным феноменом - множеством "Армений" в истории армянского народа - напрямую связана мифологема "Великая Армения от моря до моря", то есть обширная территория в треугольнике "Средиземное-Чёрное-Каспийское моря". Искусственность и надуманность этой идеологемы-мифологемы имеет целью представить множество "Армений" как единую, цельную территорию, объединяемую виртуальной дефиницией "Великая Армения от моря до моря".

В целом переселение и расселение армян на Южном Кавказе было многоступенчатым процессом, растянувшимся на многие столетия. Он продолжался вплоть до начала XX века. Можно предположить, что армяне стали основательно обосновываться на Южном Кавказе со времени основания нового патриаршего престола в Эчмиадзине в 1441 году. В этот период Эчмиадзин - Уч Кился, находился в границах Азербайджанского государства Гарагоюнлу.

Новый этап массового переселение армян на Южный Кавказ начинается в результате русско-персидских и русско-османских войн 1826-1829 годов. На первом этапе, в 1828-1830 гг., было переселено около 130 тысяч армян (из Персии 40 тысяч, из Османской империи 90 тысяч). Дальнейший рост числа армян на Южном Кавказе в основном происходил механическим путем с территории Османской империи. Основные стадии данной миграции, которая растянулась на целый век, совпали с итогами Крымской (1853-1856 гг.) и русско-османской войн (1877-1878 гг.), антиосманскими мятежами армян (1895-1896 гг.), а также итогами Первой мировой войны. В ходе этих событий армяне становились подданными Российской империи или в составе тех территорий Османской Турции, которые были заняты русской армией и присоединились к российским владениям (Карс, Ардаган, Батум в 1878 году), или же став беженцами в результате участия в кровавых антиосманских мятежах. Как отмечает русский этнограф Н. Шавров в своей работе, изданной в 1911 году в Санкт-Петербурге, "из 1.300.000, проживающих ныне в Закавказье армян, более 1.000.000 душ не принадлежит к числу коренных жителей края и поселены нами".

Армяне размещались в основном на территории бывших азербайджанских Иреванского, Нахчыванского и Карабахского ханств. Позже эти территории вошли в состав Иреванской (1849) и Елизаветпольской (1868) губерний.

К моменту распада Российской империи в 1917 году территория Северного Азербайджана была разделена между тремя губерниями: Иреванская, Елизаветпольская и Бакинская.

По данным Кавказского календаря на 1 января 1917 года в Иреванской губернии армяне по численности составляли примерно 60% населения и имели большинство в четырех из семи уездов губернии (за исключением Нахчыванского, Шарур-Даралаязского и Сурмалинского уездов, где более 60 % составляли тюрки). В Елизаветпольской губернии армяне в целом уступали по численности тюрко-мусульманскому населению и были расселены в основном в Карабахе и Зангезуре. В Бакинской губернии армяне значительно уступали по численности тюрко-мусульманскому населению и были в основном сосредоточены в Баку и Шамахы. Часть переселенного в течение XIX века из Османской Турции армянского населения поселилась также на территории Тифлисской губернии, в основном в Борчалинском, Ахалцихском и Ахалкалакском уездах. В результате, как следует из данных Кавказского календаря на 1 января 1917 года, армяне составляли 37% населения Борчалинского уезда, 77% населения Ахалкалакского уезда и 14% населения Ахалцихского уезда Тифлисской губернии.

Наряду с переселенческой политикой царизма, подобному демографическому положению в немалой степени способствовало также неоднократное административное перекраивание карты Кавказа царской Россией, начиная с 1840 года. Русское правительство поощряло расселение армян не только по городам, но и по селам в областях с преобладающим тюрко-мусульманским населением Южного Кавказа, создав искусственно целую полосу армянских селений. Таким образом, закладывался фундамент будущих межнациональных столкновений.

29 мая 1918 года на территории трех уездов Иреванской губернии -Эчмиадзинском, Ново-Баязетском и Эриванском - образовалась Республика Армения или Араратская Республика, имевшая площадь около 10 тысяч км2. Не имеющая столицы Армянская Республика стояла перед выбором - Гюмри, Тифлис или Иреван. В конечном итоге, 29 мая 1918 года Национальный Совет Азербайджана своим решением при активном влияние турецкого командования уступила Иреван в качестве столицы Армении.

Границы Армении, как и других двух республик Южного Кавказа, первоначально были определены лишь по отношению к Османской империи и закреплены по Батумскому договору от 4 июню 1918 года, заключенному между османским командованием, с одной стороны, и отдельно тремя независимыми государствами Южного Кавказа, с другой.

На протяжении 1918-1920 годов территории Нахчыванского, Шарур-Даралаязского уездов, Карабаха и Зангезура, которые находились под контролем Азербайджанской Республики, были объектами территориальных притязаний и агрессии со стороны Араратской республики.

В декабре 1918 - январе 1919 года в результате кратковременной армяно-грузинской войны при посредничестве английского командования территория Борчалы была разделена между двумя государствами (север отошел Грузии, а юг - Армении). Средняя часть Борчалы представляла одну цельную полосу территории, отделяющей обе предыдущие друг от друга, и была заселена в основном азербайджанскими тюрками. Однако права тюркского населения на самоопределение, естественные пожелания присоединиться к родственной Азербайджанской Республике, не были приняты совершенно во внимание ни правительствами Грузии или Армении, ни главами Антанты. Здесь образуется Лорийская нейтральная зона под англо-французской оккупацией. Кроме того, правительство Армении согласилось снять претензии на Ахалкалакский уезд.

В мае 1919 года после ликвидации Юго-Западной Кавказской Республики большая часть Карсской области (без северной части Ардаганского округа, отошедшего к Грузии, и западной части Олтинского округа, оставшегося фактически в зоне турецкого контроля) под предлогом якобы сношений местных политических сил с турецкими националистами была передана английским командованием Армянской Республики.

В результате ликвидации Аразской Республики и создания на её территориях под патронажем англичан армянского правления в мае-августе 1919 года, Азербайджан временно потерял контроль над Шарур-Даралаязом и Нахчываном, а западный Зангезур оккупируется армянскими войсками.

После советизации Азербайджана и Армении в 1920 году, вопрос о решении спорных между ними границах переходит в монопольное право Москвы. В результате, по условиям Московского (российско-турецкого) и Карского (между Турцией и тремя советскими республиками Южного Кавказа) договоров 1921 года Нахчыван объявляется автономной территорией в составе Азербайджанской ССР.

Согласно границам автономии, указанным в данных договорах, её площадь первоначально составляла 5988 км2. Несмотря на то, что статус автономии Нахчывана был определен международными договорами, высшие советские органы Южного Кавказа груба попирая их, в 1929 году в одностороннем порядке передали Армянской ССР примерно 657 км2 территории Нахчыванской ССР. Поэтому по данным на 1 января 1933 года общая площадь границ автономной республики составило 5331км2.

В июле 1921 года западная часть Зангезура, населенная в основном армянами, после занятия его частями Красной Армии, передается Армянской ССР. Это примерно 4500 км2. 5 июля 1921 года Пленум Кавказского Бюро ЦК РКП (б) принимает решение об оставлении Нагорного Карабаха в составе Азербайджанской ССР и создании здесь армянской автономии. Декрет об образовании из армянской части Нагорного Карабаха автономной области (АОНК) был издан Азербайджанским Центральным Исполнительным Комитетом 7 июля 1923 года. Первоначально её площадь составляла 4160,5 км2. Однако в ходе уточнения административных границ внутри Карабаха к началу 1930-х годов площадь Автономной области Нагорного Карабаха достигла 4400 км2. Кроме этого, в течение 20-х годов ХХ века, в ходе территориального размежевания между республиками из состава Газахского уезда Азербайджанской ССР было передано Армянской ССР около 5800 км2 земли. В 1929 году решением Закавказского ЦИК Армянской ССР были переданы селения Туг, Нуведи и Ейнадзор Джебраильского уезда Азербайджанской ССР.

Что же касается Борчалы, то его судьба решалась уже без участия Азербайджана. 7 июля 1921 года по соглашению между партийным руководством Армении и Грузии Лорийская нейтральная зона была передана Армянской ССР, тем самым Борчалы окончательно был разделен между двумя республиками. Впоследствии название "Борчалы" стало применяться только к грузинской части. В 1947 году это название было заменено на Марнеули.

Таким образом, в результате всех вышеназванных территориальных приращений, к концу 1929 года площадь границ Армении по сравнению с 1918 годом увеличилась в 3 раза и составила 29,8 тыс. км2 .

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана