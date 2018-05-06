(ПОНЕДЕЛЬНИК) "Историческая призма": 1920 г. Армяно-большевистский заговор и трагедия азербайджанцев

В конце марта 1920 года вооруженные силы карабахских армян, подкрепленные регулярными воинскими частями Армении и артиллерией, воспользовавшись тем, что в Карабахском районе для поддержания внутреннего порядка были расположены незначительные азербайджанских воинские части, неожиданно и очевидно по заранее намеченному плану совершили одновременно нападения на азербайджанские войсковые части, расположенные в Шуше, Ханкенди, Аскеране, Ходжалы, Тертере и других пунктах, предварительно прервав телеграфное и телефонное сообщения.

События в Карабахе стали предметом обсуждения на заседании Парламента Азербайджанской Республики 1 апреля 1920 года.

В своем выступление министр внутренних дел Азербайджанской Республики Мустафа Векилов подробно остановился на событиях, которые предшествовали вооруженному мятежу армян в Шуше. В частности, он отметил: "20 марта в Шуше двумя правительственными чиновниками, приставами-армянами, были введены в город около двадцати пяти вооруженных армян. К 22 марта число этих вооруженных лиц было доведено до двухсот человек. Такое же количество вооруженных лиц присоединилось к этому отряду из городских армян. В 3 часа ночи 22 марта этими вооруженными лицами было совершено нападение на наших аскеров. Хотя наши аскеры совершенно не ожидали этого нападения и жители г. Шуши были заняты празднованием Новруз-Байрама, все же это вероломное нападение было отражено нашими доблестными аскерами. 23 марта Шуша была совершенно очищена от вооруженных банд. В это же самое время из соседних армянских селений было совершено нападение на наших аскеров в Ханкендах. Это нападение с большим уроном для армян было отражено. Одновременно было совершено нападение на Аскеран. Так как в Аскеране находился немногочисленный отряд наших аскеров, то армянам удалось занять город. Из имеющихся у нас данных выясняется, что это восстание, руководимое какой-то внешней силой, готовилось уже несколько месяцев, и по сигналу пушечного выстрела из одной деревни около Шуши совершено было нападение на наших аскеров. Кроме вышеназванных пунктов армяне совершили нападение на Карягино, Зангезур и Тертер, но это наступление также с большим уроном для армян было отражено нашими аскерами. Из всех совершенных армянами нападений только нападение на Аскеран имело успех. Остальные, как я указал выше, успеха не имели и отражены с большим уроном для армян. Такое вероломно изменническое нападение на наших аскеров вызвало сильное волнение среди населения. Со всех концов стекаются партизанские отряды. Для установления в Карабахе нормальной жизни, нарушенной безответственными бандами, правительством приняты срочные меры и оно уверено, что в скором времени в Карабахе установится порядок, и жизнь войдет в свою нормальную колею".

Надо сказать, что выступление М.Векилова вызвало неоднозначную реакцию со стороны членов социалистической фракции парламента. Один из её лидеров Алигейдар Караев обвинил правительство в том, что оно, несмотря на его предупреждения, оказалось не готовым к подобному развитию событий. А.Караев пытался доказать, что события в Карабахе надо рассматривать более шире, поскольку этот коварный план в целом подготовлен против Анатолии (имеется в виду национально-освободительное движение во главе с Мустафа Кемалем) и Азербайджана. По его мнению, события были спровоцированы силами, которые ранее поддерживали армию Деникина: "Посмотрите куда бегут остатки армии Деникина. Вы тогда поймете, какую опасность для Азербайджана представляет добровольческая армия, направляющаяся в Энзели. Сегодня деникинские силы скапливаются в Армении".

Из выступления Караева можно было сделать вывод, что за событиями в Карабахе стояли англичане, которые поддерживали армию Деникина и Армению. Исходя из этого посыла, Караев делал вывод, что азербайджанское правительство не в силах устоять перед этой угрозой, и единственным выходом из ситуации является обращение за помощью к Советской России. Таким образом, один из лидеров социалистов в парламенте пытался использовать события в Карабахе для того, чтобы проложить путь Красной Армии Советской России в Азербайджан. Тем более, что в этот же период между внешнеполитическими ведомствами Москвы и Баку шла переписка, в котором нарком иностранных дел Советской России Г.Чичерин обвинял правительство Азербайджана в том, что оно всячески уклоняется от совместных действий против армии Деникина и даже пытается приютить отступающие его части на своей территории. Безусловно, Караев имел информацию о содержании этих телеграмм из Москвы.

После Караева слово взял лидер фракции партии "Мусават" М.Э. Расулзаде. Он отметил, что правительство столкнулось с врагами, поднявшими мятеж не только в Карабахе, но и в Баку, столице Азербайджана. Расулзаде отметил, что между этими силами нет никакой разницы. "...Здесь говорят, что для того, что разбить врага в Карабахе, сюда надо призвать войска Советской России. Кто это говорит? Представитель азербайджанского народа или член учредительного собрания России?... Это ли является патриотизмом?... Я здесь слышу слова не члена Азербайджанского парламента, а агента России.... Сегодня настоящим патриотизмом является взяться за оружие и направиться в Карабах. Другой задачи нет".

Эти слова Расулзаде были встречены бурными аплодисментами большинства членов парламента. Другой член мусаватской фракции Ага Ашуров обвинил А.Караева в том, что он пытается привести в Азербайджан Красную Армию России, и напомнил ему о кровавых событиях в марте в 1918 года. Далее выступил другой член социалистической фракции Аслан бека Сафикюрдский, на вопрос которого, каково настроение азербайджанских аскеров в Карабахе, заместитель министр внутренних дел М. Векилов сказал следующее: "Я сегодня возвратился из мест, подвергшихся нападению армянских банд, и лично был свидетелем того энтузиазма, которым охвачены наши аскеры. Они с подъемом, бодро и храбро идут в бой. Увидев такой энтузиазм, как среди войск, так и населения, которое идет на защиту своей родины как один человек, я с уверенностью заявляю, что с помощью наших доблестных аскеров и всего народа мы сумеем в самом скором времени очистить нашу территорию от врага".

В конце заседания Парламентом единогласно принимается следующая резолюция: "Выслушав объяснения правительства по поводу вероломно изменнического нападения на наших аскеров в Карабахе и беспорядков, угрожающих нашей свободе и независимости, Парламент требует от правительства быстрого и решительного подавления восстания и принятия спешно действенных мер к предупреждению каких бы то ни было злодеяний со стороны сил, имеющих связь с беспорядками, переходит к очередным делам".

Как следует из стенограммы заседания, в голосовании резолюции не приняли участие члены Армянской фракции и партии "Дашнакцутюн", которые по одиночке покинули зал.

Вскоре азербайджанским правительством были приняты меры к восстановлению порядка в Карабахе и к предупреждению возможности подобных нападений в будущем. Азербайджанским вооруженным силам, дислоцированным в регионе во главе с генералом Габиб беком Селимовым, в начале апреля удалось подавить основные опорные точки мятежников в Шуше и Аскеране и восстановить власть Карабахского генерал-губернатора в регионе.

В письме от 9 апреля 1920 года министру иностранных дел Армении Амо Оганджаняну дипломатический представитель Армении в Азербайджане Мартирос Арутюнян дал подробный отчет о встрече с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Ф.Х.Хойским, в ходе которой были обсуждены последние события в Карабахе. Как следует из отчета армянского представителя, Ф.Х.Хойский однозначно отметил, что последние события в Карабахе были заранее запрограммированы. Доказательством организованности нападения армян являлся факт нахождения орудия в отдельных селах. Кроме этого, правительство Армении проводило в этом районе систематическую и организованную деятельность. У убитых в Аскеране вооруженных армян были обнаружены документы за подписями членов армянского правительства. Из этих документов выяснялось, что правительство Армении назначило в эти районы чиновников. Хойский, со ссылкой на доклад военного министра генерала С. Мехмандарова, отметил, что "в Карабахе появился батальон армянской регулярной армии. Все это доказывает, что все эти действия исходят от Армении".

Получив ощутимый удар, армянские сепаратисты и власти Армении стали вынашивать новые планы по отторжению Зангезура и Карабаха от Азербайджана. Об этом свидетельствует активная переписка, которая велась в апреле 1920 года между премьер-министром Армении А.Хатисовым и министром иностранных дел А.Оганджаняном. Так, уже в телеграмме А.Оганджаняну от 5 апреля 1920 года А.Хатисов, остро переживая поражение под Аскераном, рассматривал план нового наступления отрядов генерала И. Казарова на Шушу и С. Амазаспа на Джеваншир. Для реализации данного плана А.Хатисов считал необходимым приобрести у грузинского правительства "ружья Лебеля и добиться, какими угодно путями трехлинейные патроны". Одновременно, А.Хатисов сообщал, что согласен с предложением полномочного представителя Армении в Грузии М.Туманова о посылке в Советскую Россию делегатов из Карабаха. Таким образом, армянское правительство пыталось использовать наступление Красной Армии большевистской России на Южный Кавказ в конфликте с Азербайджаном. А.Хатисов был уверен, что приближение большевиков к границам Азербайджана устрашит последнюю и заставит перебросить значительные силы к северным границам. Поэтому, по мнению А.Хатисова, "информация о них и от них (т.е. о большевиках) приобретает особое значение. Имейте это в виду и сделайте все необходимое".

В телеграмме А.Хатисов коснулся также поведения английской миссии во главе с Оливером Уодропом, который, начиная с конца 1919 года, посылал в Лондон телеграммы, в которых разоблачал агрессивные действия вооруженных сил Армении в Карабахе и Зангезуре. А.Хатисов обвинял О.Уордропа в мусульманофильстве и предлагал Оганджаняну убедить его в том, что наступает не Армения, а Азербайджан.

В телеграмме от 9 апреля А.Хатисов ставит А.Оганджаняна в известность о решении правительства в связи с последними событиями в Карабахе и Зангезуре. По предложению А.Хатисова Совет министров Республики Армения принял решение для прекращения военных столкновений пойти на переговоры с Азербайджаном на конференции в Тифлисе и оказать давление на азербайджанское правительство через союзников и, прежде всего, О.Уордропа. В то же время было решено для нанесения ущерба Азербайджану, не объявляя войны оказать помощь Карабаху и Зангезуру военными припасами, патронами.

Начавшая свою работу 9 апреля 1920 года в Тифлисе с участием представителей республик Азербайджана, Армении и Грузии мирная конференция 11 апреля приняло постановление немедленно прекратить все кровавые столкновения, происходящие в Газахе, Нахчыване, Ордубаде и Карабахе и принять самые решительные меры, чтобы была исключена всякая возможность столкновения между армянским и мусульманским населением в пределах соответствующих республик.

Несмотря на то, что правительство Азербайджанской Республики ещё в ходе конференции посылала правительству Армении телеграммы об имеющих место фактах нападения и сожжения армянскими вооруженными силами мусульманских селений Газахского уезда, в телеграмме от 16 апреля А.Хатисов убеждал А.Оганджаняна в том, что крупные военные столкновения между сторонами прекратились. В то же время А.Хатисов призывал Оганджаняна опровергать нашедшие отражение в заявление министра иностранных дел Великобритании лорда Керзона факты о зверствах армянских отрядов во главе с Амазаспом, Дро, Абрамом. Как отмечал А.Хатисов, оказались неверными также слухи о резне всех или половины армян Шуши.

Таким образом, после тяжелого поражения в начале апреля 1920 года под Аскераном и Шушой, армянское правительство старалась маневрировать, совмещая дипломатические шаги с военными. Несмотря на договоренности о прекращении военных действий, нападения армянских вооруженных сил на приграничные с Арменией азербайджанские села Карабаха, Зангезура и Газаха продолжались. Это вынуждало правительство Азербайджана постоянно держать значительные военные силы на западных рубежах страны за счет значительного ослабления обороны северных границ, где ожидалась агрессия со стороны Красной Армии Советской России. Таким образом, накануне советизации Азербайджана, несмотря на все дипломатические и политические усилия азербайджанского правительства, конфликт с Арменией вокруг Карабаха и Зангезура не нашел своего мирного разрешения.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана