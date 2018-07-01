«Историческая призма»: 1918 год. Азербайджанцы Нахчывана против армянских бандитов

После образования в мае 1918 года на Южном Кавказе независимых государств самой острой проблемой в их отношениях был вопрос о границах. Территориальные претензии молодых государств отличались максимализмом, основывались, как у армян, подчас на леген­дах и преданиях относительно исторических границ. При этом очень часто такие объективные реальности, как география, этническое распределение населения или международная политика в расчет не брались.

Армяне в ответ на поддержку, оказанную ими союзникам в ходе Первой мировой войны, просили предоставить им возможность создать крупное государство. Границы этой "великой Армении" на западе должны были охватить семь провинций Восточной Анатолии, всю Иреванскую губернию, южные районы Тифлисской губернии, а также Зангезур, Карабах и нагорную часть Газахского уезда Елизаветпольской губернии. Эти границы основывались, прежде всего, на стратегических предпосылках, поскольку достаточно было взглянуть на этническую карту этих регионов, чтобы заметить, что в таком госу­дарстве армяне составили бы меньшинство населения.

Нахчыванский район относился к числу тех территорий Азербайджана, который стал объектом острых противоречий с Арменией. Под названием Нахчыванский район была обозначена южная часть Иреванской губернии, лежавшая вдоль реки Аракс к югу от Улунхалу и Беюк-Веди, т.е. уезды Нахчыванский, Шаруро-Даралаязский и южная часть Иреванского уезда.

Большинство коренного населения этого района составляли азербайджанские тюрки (56%). Армяне же (35%), или были разбросаны по деревням мелкими островками среди сплошного тюркского населения, или сосредоточены в городах. Всего армян по уездам было - в Нахчыванском 39,6%, Шаруро-Даралаязском 32% и Сурмалинском 31%. Системы орошения, идущие в некоторых случаях из самого Карабаха через горные хребты, общие пути перегонов скота и пользование эйлагами, общий хозяйственный быт, одинаковые отрасли специальных культур (хлопка, риса и др.) - все это соединяло Нахчыванский район в экономическом отношении в одно неделимое целое с Карабахом.

После вывода османских войск с территорий Нахчывана, Шарур-Даралаяза и Сурмали в ноябре 1918 года в этих районах была провозглашена Аразская республика. Создание этой республики было вызвано тем, что местному мусульманскому населению, не имевшему твердой связи с Азербайджанской Республикой, угрожало физическое истребление со стороны вооруженных сил Армении и банд Андраника.

В телеграмме председателя Правления азербайджанского землячества, а позже дипломатического представителя Азербайджана в Армении Теймур хана Макинского премьер-министру Азербайджанской Республики Ф.Хойскому от 18 января 1919 года описывалось положение, которое сложилось в Иреванской губернии после вывода турецких войск: "Как известно, летом минувшего года турецкими войсковыми час­тями были заняты части Эриванской губернии почти со сплошным му­сульманским населением, а именно Сурмалинский и Шарурский уезды, а также части уездов Эчмиадзинcкого, Эриванского и Нахичеванского. В этом последнем уезде мусульмане также составляют гро­мадное большинство. С очищением турками указанных местностей правительство Армянской Республики, рассматривая неизвестно по каким основаниям всю Эриванскую губернию как составную часть Армянской Республики, заняло своими войсками весь Сурмалинс­кий уезд и те части Эчмиадзинского и Эриванского уездов, где мусульмане живут почти сплошной массой и намерено занять Шарурский и Нахичеванский уезды, куда уже направлены войска и где по имеющимся у нас сведениям происходят боевые столкнове­ния между армянскими войсками и мусульманским населением".

В конце январе 1919 года английское командование направило в регион подполковника Ф.Лаутона, которому было поручено создание английской администрации в районах населенных мусульманами. Ф.Лаутоном был подготовлен проект, направленный правительству Армении. В проекте оговаривались условия действия английской администрации в районах проживания мусульманского населения, откуда должны были быть выведены армянские войска. 4 февраля 1919 года между подполковником Ф.Лаутоном и министром иностранных дел Армении С.Тиграняном было подписано соглашение, по которому армянское правительство под надзором англичан должно было править территорией от реки Увачай и до старой южной границы Иреванского уезда, с условием, что каждое село изберет себе старосту, а закон и порядок в этих селениях будут поддерживать английские войска.

С этой целью английские войска размещались в селение Давалу, откуда выводились армянские части. Таким образом, Армения отводила свои войска от Волчьих Ворот до Камарлу, создавая тем самым обширную демилитаризованную территорию в Вединском и Давалунском районах.

Однако армянское правительство утверждало, что английская администрация не сумела установить закон и порядок на данных территориях. Правительством Армении была развернута бешеная кампания лжи и клеветы против мусульманского населения Нахчыванского района, которое якобы служило плацдармом турок, пытавшихся сохранить свое влияние в регионе и отрезать Армению от османских вилайетов, населенных армянами, обвинялось в неподчинение английскому правлению и препятствовании возвращению в свои села армянских беженцев, которых они якобы подвергали насилию. Данная кампания сыграла решающую роль в передаче в мае 1919 года данного региона под управление Армении.

6 апреля 1919 года генерал В.Томсон отправил специальную записку правительству Армении, в которой предложил создать в Нахчыванском районе особую администрацию под тем же названием, что была создана в Карабахе. Принимая во внимание жесткую оппозицию правительства Армении по вопросу Карабаха и Зангезура, английское командование, предоставив армянам контроль над Нахчываном и прилегающими к нему регионами, хотело сбалансировать пограничные споры между сторонами и фактически пыталась осуществить территориальное разграничение между Арменией и Азербайджаном.

Кроме этого, передав Нахчыван и прилегающие территории Армении, англичане стремились сузить прямую границу между Азербайджаном и Турцией и в будущем полностью закрыть туркам вход на Южный Кавказ.

Комментируя факт передачи Нахчыванского района и прилегающих территорий Армении в переговорах с Ф.Хойским 5 мая 1919 года, генерал В.Томсон заявил: "управление Нахичеванским районом передано армянам временно, как временно передан Карабах Азербайджану".

Однако вступление армянских войск в Нахчыванский район должно было произойти лишь поcле того, как Армения выполнит условия, выдвинутые англичанами, а именно: 1. Отзовет из Карабаха своих агитаторов во главе с А.Шахмазяном; 2. Примет от имени правительства Армении прокламацию о недопустимости оппозиции правительству Азербайджана со стороны армян Карабаха. Хотя прокламация принята не была, однако армянские агенты из Карабаха были отозваны. 2 мая 1919 г. в Нахчыван прибыл представитель британской военной миссии генерал К.М.Деви и потребовал, чтобы все мусульманское население подчинилось власти армянского правительства.

3 мая 1919 года генерал К.М.Деви и командующий армянскими вооруженными отрядами Дро (Драстамат Канаян) подписали совместный приказ, который юридически оформил передачу управления регионом армянскому правительству.

Однако, поскольку в Нахчыване, Шаруре-Даралаязе и Сурмали тюрки по численности значительно превосходили армян и не признавали над собой власть Армении, последней не удалось установить полный контроль над переданными ей англичанами территориями. Назначенный в Нахчыван армянский губернатор и командующий армянскими войсками имели власть фактически в тех районах, где находилось армянское население и армянские войска. На протяжении мая-июля 1919 года армянскому правительству приходилось постоянно посылать войска и иметь кровопролитные сражения с тюрко-мусульманским населением в Агбабе, Зоде, Зангибасаре, Ведибасаре, Шарур-Нахчыване. В некоторых случаях, как это было в Ведибасаре, армянская армия терпела поражение и отступала с большими потерями.

После тяжелых поражений армянских войск в Ведибасаре английское командование призвало стороны прекратить военные действия, в результате чего наступило временное затишье.

В телеграмме министру иностранных дел Азербайджана М.Ю.Джафарову заместитель дипломатического представителя Азербайджана в Грузии Ф.Векилов отмечал, что во время встречи 12 июля 1919 года с генералом Г.Кори и обсуждения с ним событий в Ведибасаре почувствовал, что "англичане проинформированы армянами в благоприятном для последних направлении. В каждом слове я чувствовал, что он (имеется в виду английский генерал-И.Н.) готов был обвинить мусульман во всех произошедших событиях в Карабахе и Эриванской губернии".

Следует особо отметить активную дипломатическую деятельность, которую развернул в этот период представитель Азербайджана в Армении Магомет хан Текинский. Он оперативно информировал свое правительство о событиях в регионе, был важным связующим звеном в оказании помощи мусульманскому населению в ее борьбе против армянской администрации края.

Вот лишь некоторые отрывки из телеграмм М.Текинского, отправленных в Баку в период июня-июля 1919 г. В одном из них Текинский пишет: "Провинции Шарур и Нахичеван могут предоставить около 6000 нерегулярных войск (имеется в виду местное тюркское население) с кавалерией, пулеметами и одним орудием. На случай войны численность войск можно увеличить до 10000". 10 июля 1919 года М.Текинский писал: "Положение в Беюк-Веди очень серьезное. Армения концентрирует почти все свои силы. Военная интервенция Азербайджана может спасти мусульман. Большие события ожидаются в Шаруре, Нахичеване, Ордубаде и Карсе. Не теряйте ни одного дня и пошлите деньги военизированным организациям". В телеграмме от 16 июля 1919 года М.Текинский вновь касается событий в Беюк-Веди: "Помните, Беюк-Веди является одной из сильнейших позиций мусульман в Армении". Интересно, что военная разведка англичан перехватывала эти телеграммы. Армянское правительство также было в курсе той информации, которую направлял своему правительству азербайджанский представитель, поскольку расшифровывало все телеграммы М.Текинского.

После вывода в конце августа 1919 года английских войск из Азербайджана правительство Армении полностью потеряло даже формальный контроль над территориями Нахчыванского района и безуспешно пыталось вернуть его на протяжении 1920-1921 гг.

Ильгар Нифталиев,

доктор философии по истории, ведущий научный сотрудник Института Истории им.А.А.Бакиханова НАН Азербайджана