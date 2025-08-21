https://news.day.az/world/1775171.html Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал - ВИДЕО Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал. Как сообщает Day.Az, видео публикует газета Daily Mail. Инцидент произошел 20 августа в воздушной гавани итальянского Милана. На кадрах видно, как люди в аэропорту Мальпенса в панике отбегают подальше от горящей стойки регистрации.
Как сообщает Day.Az, видео публикует газета Daily Mail.
Инцидент произошел 20 августа в воздушной гавани итальянского Милана. На кадрах видно, как люди в аэропорту Мальпенса в панике отбегают подальше от горящей стойки регистрации.
Злоумышленника задержали прямо в аэропорту. Им оказался гражданин Мали. Ранее он не был судим.
