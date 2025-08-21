Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал

Мужчина пришел с молотком в аэропорт Европы, поджег стойку регистрации и напал на персонал.

Как сообщает Day.Az, видео публикует газета Daily Mail.

Инцидент произошел 20 августа в воздушной гавани итальянского Милана. На кадрах видно, как люди в аэропорту Мальпенса в панике отбегают подальше от горящей стойки регистрации.

Злоумышленника задержали прямо в аэропорту. Им оказался гражданин Мали. Ранее он не был судим.