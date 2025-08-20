США расширили санкции против МУС

Соединенные Штаты ввели санкции против еще четырех представителей Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Госдеп США.

Под меры попали судьи Кимберли Прост и, Николя Гийу и заместители прокурора МУС Нажат Шамим Хан и Мам Мандиай Нианг, они внесены в список SDN (лиц, полностью изолированных от американской финансовой системы) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).

Как заявили в Госдепе, они причастны к работе МУС по расследованию, аресту, задержанию или судебному преследованию граждан США или Израиля "без согласия какой-либо из этих стран".