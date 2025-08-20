К сведению желающих устроиться на работу в учреждения профобразования

Стартовал новый этап конкурса по приему на работу преподавателей специальных дисциплин и мастеров производственного обучения в профессиональные учебные заведения на 2025-2026 учебный год, входящие в систему Министерства науки и образования.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство профессионального образования, к этому этапу допущены кандидаты, успешно прошедшие тестовый экзамен и преодолевшие установленный пороговый балл.

Согласно правилам, претенденты до 25 августа могут в онлайн-режиме через электронную платформу portal.edu.az выбрать до восьми вакантных мест. Всего право на участие в данном этапе получили 850 человек.

Размещение успешных кандидатов на соответствующие должности будет осуществлено до 15 сентября. При этом распределение пройдет с учетом приоритетов, указанных каждым претендентом в своей электронной заявке.