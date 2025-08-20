Генсекретарю ТЮРКСОЙ вручен венгерский орден «За заслуги»

Генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры ТЮРКСОЙ Султан Раев был удостоен венгерского ордена "За заслуги", одного из высших государственных орденов Венгрии.

Как передает Day.Az, награда была присуждена по предложению Премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и Указом Президента Венгрии Тамаша Шуюка в рамках торжественной церемонии, приуроченной к национальному празднику независимости Венгрии.

Орден был вручен Генеральному секретарю, писателю и драматургу Султану Раеву 19 августа 2025 года на официальной церемонии в Пешти Вигадо министром культуры и инноваций Венгрии Балажем Ханко.

Эта высокая государственная награда была присуждена Генеральному секретарю, писателю и драматургу Султану Раеву за его выдающийся вклад в поддержку культурного сотрудничества с венгерским народом и развитие дружественных венгерско-турецких отношений.

Генеральный секретарь Султан Раев, выражая признательность за столь высокую честь, подчеркнул, что и впредь будет работать над дальнейшим укреплением культурных и дружественных связей между Венгрией и тюркским миром.