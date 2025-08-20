Рузанна Мамедова вышла в финал чемпионата мира

Азербайджанская борчиха Рузанна Мамедова (62 кг) вышла в финал чемпионата мира среди молодежи до 20 лет, который проходит в болгарском Самокове.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в полуфинале Мамедова одержала победу над турчанкой Бушрой Эфе.

В финальном поединке, который состоится в четверг, азербайджанская спортсменка встретится с китаянкой Янчжэ.