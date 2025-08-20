Стал известен объем грантов KOBIA, выделенных стартапам

Агентством развития малого и среднего бизнеса (KOBIA) Азербайджана на сегодняшний день выдано 220 сертификатов "стартап".

Как сообщает Day.Az, об этом заявил первый заместитель председателя правления Агентства развития малого и среднего бизнеса Самир Гумбатов в заключительный день презентации инновационной программы, реализуемой в регионах Азербайджана.

Он отметил, что при выдаче сертификатов проводится оценка проектов полностью справедливо и прозрачно.

"Кроме того, до настоящего времени KOBIA были профинансированы проекты предпринимателей в сферах образования, науки, исследований и поддержки на сумму 2,2 миллиона манатов, более двадцати из которых связаны с цифровизацией.

Если учесть, что в настоящее время в мире действует более 150 миллионов стартапов, а только в первом квартале 2025 года инвестиции, вложенные именно в стартапы, составили 113 миллиардов долларов, становится очевидно, какое значение придаётся этому направлению во всем мире. В первой половине 2025 года стартапы в сфере искусственного интеллекта привлекли 53 процента всех инвестиций венчурного капитала в мире",- добавил он.