Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству базальтовой продукции в Гяндже

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки в городе Гянджа фундамента предприятия по производству базальтовой продукции ООО "Азербазальт".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

