Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству базальтовой продукции в Гяндже

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии закладки фундамента предприятия по производству базальтовой продукции ООО Azerbazalt в городе Гянджа, сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется