Через несколько дней на небе появится «черная луна»

Через несколько дней на небе появится связанная с апокалиптическими пророчествами "черная луна". Об этом сообщает британская газета Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Астрономическое явление, называемое "черной луной", происходит, когда вторая новая луна восходит в течение одного календарного месяца. Новолуние проходит между Землей и Солнцем. Поэтому обращенная к Земле сторона Луны остается в тени и невидима невооруженным глазом.

Верящие в пророчества указывают на отрывки Библии, в частности на Евангелие от Марка, в котором предупреждается о том, что "Солнце померкнет, и Луна не даст света своего". Ученые же уверены, что никаких причин для тревоги нет.

По словам доцента кафедры физики в Сиракузском университете США Уолтера Фримена, если новолуние происходит в начале месяца, следующее может произойти до его окончания. С точки зрения астрономии, такое новолуние ничем не отличается от любого другого.

Пик "черной луны" придется на 22 августа. Это явление происходит примерно раз в 33 месяца. Следующее появление "черной луны" прогнозируется на 20 августа 2028 года.