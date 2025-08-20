https://news.day.az/officialchronicle/1775099.html

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Городском стадионе Гянджи

20 августа Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились с ходом строительных работ на Городском стадионе Гянджи. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется