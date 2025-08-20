Bu şəxslər imtahansız universitetə qəbul olacaqlar

İmtahansız da ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq mümkündür.

Day.Az Milli.Az-a istinadən xəbər verir ki, DİM-in məlumatına əsasən, bu il 884 nəfər müsabiqədən kənar ali təhsil müəssisələrinə qəbul olmaq hüququ qazanaraq müvafiq ixtisaslara yerləşdirilib.

Bəs bu hüquq kimlərə şamil edilir?

İmtahansız qəbul hüququ aşağıdakı kateqoriyalara aiddir:

Beynəlxalq və respublika fənn olimpiadalarının qaliblərinə,

İdman yarışlarının qaliblərinə,

Beynəlxalq səviyyədə akkreditasiyadan keçmiş təhsil proqramları üzrə təhsil alanlara,

SAT imtahanı nəticəsi ilə ölkəmizdə yalnız ADA Universitetinə qəbul olunmaq istəyənlərə.

DİM-in şöbə müdiri Xanlar Xanlarzadə bildirib ki, 2 nəfər beynəlxalq fənn olimpiadasının, 88 nəfər isə respublika fənn olimpiadasının qalibi artıq öz seçimlərini ediblər.

O qeyd edib ki, beynəlxalq fənn olimpiadası qalibləri istədikləri ixtisası seçə bilərlər. Respublika fənn olimpiadası qalibləri isə yalnız qalib olduqları fənnə uyğun ixtisası seçə bilirlər:

"83 nəfər isə idman yarışlarının qalibi olduğu üçün ali təhsil müəssisələrinə yerləşdirilib. Müsabiqədənkənar qəbul üçün DİM sənəd qəbulu elan edir. Bu kateqoriyaya daxil olan şəxslər DİM-ə müraciət edir, onlarla fərdi şəkildə görüş keçirilir və ixtisas seçimi aparılır".

Qeyd edək ki, qəbul olunanların hansı universitetlərə yerləşdirilməsi isə ümumi qəbul müsabiqəsinin nəticələri elan olunduqdan sonra bəlli olacaq.