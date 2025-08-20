Курбан Бердыев отказался от услуг еще одного местного игрока
Главный тренер "Туран Товуз" Курбан Бердыев отказался от услуг еще одного местного футболиста.
Как сообщает İdman.biz со ссылкой на Sportinfo.az, это Садиг Шафиев.
У западного клуба остается двухлетний контракт с нападающим, имя которого не было заявлено на новый сезон.
20-летнему нападающему, зарплата которого составляет 2500 манатов, предложено расторгнуть контракт по обоюдному согласию.
В первой половине прошлого сезона Садиг забил один гол. Молодой нападающий, отличившийся в игре с "Сумгайытом", после зимнего перерыва был отдан в аренду в "Кяпаз".
Ранее Курбан Бердыев внес в "черный список" Ибрагима Рамазанова. Защитник, перешедший из "Габалы" прошлым летом, не заявлен на новый сезон.
