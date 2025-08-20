Лейла Абдуллаева поздравила нового посла Франции в Баку - ФОТО
Посол Азербайджана в Париже Лейла Абдуллаева поздравила Софи Лагутт с назначением на пост нового посла Франции в Баку, сообщает Day.Az.
"Мои искренние поздравления, уважаемая коллега. Надеюсь, что наши совместные усилия поспособствуют развитию двусторонних отношений между Азербайджаном и Францией", - написала Абдуллаева на своей странице в соцсети X.
Софи Лагутт также поделилась публикацией по этому поводу.
"Для меня большая честь представлять Францию, наши интересы и соотечественников в качестве посла в Азербайджане. Я намерена продолжить работу Анны Буайон и вместе с командой посольства Франции в Азербайджане активно развивать франко-азербайджанские отношения в этом регионе, имеющем стратегическое значение для нашей страны и Европейского Союза", - отметила дипломат.
