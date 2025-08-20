https://news.day.az/economy/1775108.html

Хорошая новость для пенсионеров

Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует завершить полную выплату пенсий по всей республике 21 августа. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства. В этот же день будут выплачены пенсии и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.