https://news.day.az/economy/1775108.html Хорошая новость для пенсионеров Государственный фонд социальной защиты при Министерстве труда и социальной защиты населения планирует завершить полную выплату пенсий по всей республике 21 августа. Об этом Day.Az сообщили в пресс-службе Министерства. В этот же день будут выплачены пенсии и лицам, имеющим право на пенсию на льготных условиях.
