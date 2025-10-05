В Азербайджане прогремел взрыв в сыроваренном цехе

В городе Барда произошёл взрыв в сыроваренном цехе, один человек погиб.

Как передает Day.Az, инцидент произошёл на территории города. В результате происшествия погиб 65-летний Тейюб Юсифов, работавший на предприятии контролёром.

Предполагается, что взрыв произошёл из-за утечки газа.

По факту проводится расследование.