В Азербайджане прогремел взрыв в сыроваренном цехе

В городе Барда произошёл взрыв в сыроваренном цехе, один человек погиб. Как передает Day.Az, инцидент произошёл на территории города. В результате происшествия погиб 65-летний Тейюб Юсифов, работавший на предприятии контролёром. Предполагается, что взрыв произошёл из-за утечки газа. По факту проводится расследование.
