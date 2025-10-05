Китайская дорожная полиция оснастила патрули ИИ-очками

Дорожная полиция в китайском Ханчжоу уже активно использует очки с искусственным интеллектом (ИИ).

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Очки оперативно распознают лица водителей и номерные знаки, подключаются к сетевым базам данных и выдают результат.