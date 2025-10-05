Каир принимает переговоры по деэскалации в Газе

Перед началом переговоров, целью которых является прекращение войны в Газе, продолжающейся уже около двух лет, представители начали собираться в столице Египта - Каире.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал Aljazeera.

По данным египетских СМИ, приближенных к государству, представители ХАМАС и Израиля проведут непрямые переговоры в воскресенье и понедельник.

По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп в субботу направил в Египет двух спецпосланников - Джареда Кушнера и главного представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.