Каир принимает переговоры по деэскалации в Газе
Перед началом переговоров, целью которых является прекращение войны в Газе, продолжающейся уже около двух лет, представители начали собираться в столице Египта - Каире.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил телеканал Aljazeera.
По данным египетских СМИ, приближенных к государству, представители ХАМАС и Израиля проведут непрямые переговоры в воскресенье и понедельник.
По информации Белого дома, президент США Дональд Трамп в субботу направил в Египет двух спецпосланников - Джареда Кушнера и главного представителя по вопросам Ближнего Востока Стива Уиткоффа.
