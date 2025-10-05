Израиль отводит на переговоры о заложниках в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телеобращении к нации подтвердил, что дал согласие на отправку делегации в Египет для согласования деталей мирного плана по Газе.

Как передает Day.Az, он отметил, что Израиль выделяет на этот процесс несколько дней и рассчитывает добиться освобождения всех удерживаемых заложников одновременно.

"Я поручил переговорной группе во главе с министром стратегического планирования Роном Дермером выехать в Египет и завершить согласование технических деталей возвращения наших людей. Мы вместе с американцами намерены завершить переговоры в течение нескольких дней. Вы слышали сегодняшнее заявление президента США Дональда Трампа: он ясно сказал, что задержек и попыток уклониться от выполнения условий со стороны ХАМАС не будет", - заявил Нетаньяху.

Он добавил, что освобождение похищенных может состояться уже в ближайшие дни во время праздника Суккот, который отмечается с 6 по 13 октября. Согласно последним данным, в Газе удерживаются 20 живых пленников и тела 28 погибших.

"Мы близки к историческому шагу. Пока это не окончательно, но работа ведется напряженно. Надеюсь, если будет на то воля Бога, в дни Суккота смогу объявить вам о возвращении всех наших людей - как живых, так и погибших - сразу и одновременно", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что следующим этапом после освобождения заложников станет полное разоружение ХАМАС и демилитаризация сектора Газа.

"На втором этапе ХАМАС будет лишен оружия, а Газа демобилизована. Это может произойти дипломатическим путем - в рамках плана президента Трампа - либо военным усилием Израиля. В любом случае цель будет достигнута", - отметил Нетаньяху.

По его словам, согласие ХАМАС на участие в мирных переговорах стало возможным исключительно под давлением, которое Израиль оказывал военными и политическими методами.

"Изменение позиции ХАМАС вызвано только нашим жестким давлением. Израиль никогда не отказывался от целей войны в Газе, одной из которых является ликвидация военной и административной структуры ХАМАС", - подчеркнул премьер-министр.