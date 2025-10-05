В жилом комплексе "AAAF Park" произошёл пожар

- более 10 человек эвакуированы - ВИДЕО

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о пожаре в жилом комплексе AAAF Park, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как передает Day.Az со ссылкой на Министерство по чрезвычайным ситуациям, в связи с поступившей информацией на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска МЧС.

Благодаря оперативным действиям пожарных, пожар, вспыхнувший в электрических счётчиках, установленных в техническом помещении в подвале одиннадцатиэтажного жилого дома, был локализован, удалось избежать его распространения на квартиры.

В результате пожара сгорели 68 электрических счётчиков, установленных в техническом помещении общей площадью 2 кв.м в подвале здания, а также 3 p.m. электрического кабеля, проходящего через шахту.

В рамках мер безопасности сотрудники МЧС эвакуировали 15 жильцов дома, включая 3 детей.

Коммуникационные линии, проходящие через шахту, автомобили на автостоянке и жилые квартиры были защищены от огня.