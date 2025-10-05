https://news.day.az/world/1785774.html Аэропорт Мюнхена усилит систему наблюдения Полиция Мюнхена после инцидентов с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) установила лазерный радар рядом с одной из взлетно-посадочных полос аэропорта столицы Баварии. Как передает Day.Az, об этом сообщает Bild.
В публикации отмечается, что два полицейских автомобиля были замечены у северной взлетно-посадочной полосы недалеко от Erdinger Allee. Там специалисты настраивали радиолокационное и лазерное оборудование, с помощью которого можно измерять расстояние до беспилотников.
Издание утверждает, что в самом аэропорту были установлены три тысячи раскладушек на случай задержек рейсов.
