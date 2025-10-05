Маск рассказал о выходе ранней бета-версии его аналога «Википедии»

Ранняя бета-версия 0.1 Grokipedia будет доступна через две недели.

Как передает Day.Az, об этом рассказал 5 октября американский предприниматель и миллиардер Илон Маск в соцсети Х.

Разработчики новой интернет-энциклопедии, создаваемой как альтернатива "Википедии", утверждают, что она станет крупнейшим и наиболее достоверным источником информации. Уточняется, что с помощью Grok AI с существующих страниц будут удалены неправдивые сведения.

"В настоящее время Grok использует огромное количество логических вычислений для анализа и задается вопросом: что истинно, ложно или отсутствует? Затем программа переписывает эти страницы, удаляя ложь, исправляя полуправду и добавляя важный и отсутствующий контекст", - отметил один из разработчиков, его слова приводит Маск.